Kevin Bacon vai marcar presença este ano no baile de finalistas da escola onde o filme 'Footloose' - no qual deu vida à personagem principal - foi filmado.

O filme, de 1984, foi gravado numa escola secundária em Payson, no Utah, e o ator, de 65 anos, revelou que irá ao baile de formatura este ano, uma vez que o estabelecimento de ensino fechará portas e a instituição será transferida no final do atual ano letivo.

Depois de os alunos lançarem uma campanha para convencê-lo a marcar presença, Kevin disse-lhes que ficou "impressionado". "Fiquei tão impressionado com tudo o que está a acontecer lá, com essa ideia maluca de me fazer voltar. Fiquei impressionado com o trabalho que muitos de vocês têm investido nisso, com o musical, os flash mobs e as recriações", afirmou, dizendo que todo o empenho não passou despercebido. "Obrigado. E eu vou. Tenho que ir. Vamos dançar!", afirmou em direto no 'Today'.

