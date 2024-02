Kyra Sedgwick surpreendeu os seguidores no Dia dos Namorados ao recordar uma fotografia do momento em que conheceu o marido, Kevin Bacon.

A imagem é de 1987 e foi captada no set do filme 'Lemon Sky', projeto em que ambos integraram o elenco e onde o romance começou.

Na legenda da imagem, Kyra Sedgwick explicou o local da foto e acrescentou: "E, claro, desde então... amo-te para sempre".

Por sua vez, o ator 'respondeu' à mulher com uma fotografia tirada no dia do casamento, que aconteceu em 1988. "Minha eterna namorada", disse.

De recordar que o casal tem dois filhos em comum, Travis, de 34 anos, e Sosie, de 31.

