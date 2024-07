Kevin Bacon decidiu viver um dia como uma 'pessoa normal', mas rapidamente percebeu que preferia a rotina de uma celebridade.

A estrela de 'Footloose' falou da experiência em declarações à revista Vanity Fair.

"Não me estou a queixar, mas tenho um rosto que se reconhece facilmente", afirmou. "Usar um chapéu e óculos apenas iria resultar até um certo ponto", sublinhou.

Assim, decidiu apostar no disfarce. Para tal usou dentes falsos, nariz alterado e óculos.

"Ninguém me reconheceu", afirmou. "As pessoas empurravam-me, não eram simpáticas", realça ainda. "Ninguém me disse 'eu adoro-te'. Tive de esperar na fila para comprar um café, por exemplo", recorda.

"Fiquei do género: 'isto é uma porcaria. Vou voltar a ser famoso", completou.

