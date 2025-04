Kesha contou que compor músicas a ajudou a perceber que não estava pronta para se casar, e levou a que terminasse a relação.

A artista, de 38 anos, esteve no 'The Morning Mash Up' da SiriusXM e acabou por falar do noivado discreto e da separação.

"Basicamente, acho que escrever músicas leva-me à minha verdade", começou por refletir a cantora.

"Estava noiva e não queria estar noiva, e não tinha percebido que ia terminar a relação com ele até escrever uma música sobre isso. Depois, ouvi de novo e pensei: 'Ah, não, vou terminar com ele agora', mas isso levou-me à minha verdade, porque não consigo mentir na música", partilhou.

"Não podes mentir numa música", frisou, sem revelar de quem estava noiva.

