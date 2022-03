Kendall Jenner surpreendeu com uma mudança de visual. A celebridade surgiu com o cabelo ruivo no desfile da Prada durante a Semana da Moda de Milão.

Ora, conforme se pode ver pelas fotografias captadas pelos paparazzi, a manequim decidiu manter o visual, popularizado por nomes como Lindsay Lohan ou Emma Stone.

Fotografias desta semana mostram Kendall, já em Paris, a passar com um amigo, Fai Khadra, com o novo visual.

Veja as imagens na galeria.

