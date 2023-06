Kendall Jenner - que já esteve no centro das atenções por mostrar dificuldades em cortar um pepino - diz que cozinha regularmente para os amigos.

A modelo esteve à conversa com o WSJ, onde revelou que um dos seus pratos favoritos é arroz pilaf com frango e legumes com ervas, relata o Page Six.

Ao recordar o momento em que ficou no centro das atenções por mostrar dificuldades em cortar um pepino no episódio do reality show da família 'The Kardashians', da Hulu, a modelo destacou com confiança: "Deixem-me apenas dizer que cortei o pepino com sucesso".

Leia Também: O look transparente de Kendall Jenner que não deixa ninguém indiferente