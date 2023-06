Kendall Jenner voltou a dar que falar com mais uma escolha ousada à qual ninguém consegue ficar indiferente.

A influenciadora foi fotografada com um look muito descontraído para um jantar com a amiga Hailey Bieber, e os seios acabaram por se destacar pela transparência do top.

O encontro entre as duas aconteceu em Santa Mónica, nos Estados Unidos da América, e põe fim aos rumores de que estariam de costas voltadas.

Vale lembrar que tudo indica que Kendall Jenner vive atualmente um romance com o cantor Bad Bunny, embora nenhum dos dois tenha oficializado a relação até então. Os dois têm sido fotografados juntos por diversas vezes nos últimos meses.

Veja abaixo as imagens do look transparente de Kendall Jenner.

