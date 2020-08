Kendall Jenner voltou a dar asas aos rumores do alegado romance com Devin Booker. Depois do jantar e de terem estado com alguns amigos, ambos foram vistos novamente juntos em público

Como relata o Daily Mail, a modelo não passou despercebida às lentes dos paparazzi e apareceu junto do basquetebolista, esta segunda-feira, em Malibu.

O que também despertou a atenção foi o look escolhido para este dia. Como pode ver nas imagens divulgadas pelo jornal, também partilhadas nas rede sociais, Kendall usou um look branco, um conjunto composto por uns calções e um curto top. Um visual que contou ainda com umas sandálias, também de cor branca, da Birkenstock.

