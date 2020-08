Kendall Jenner e Devin Booker deram mais asas aos rumores do alegado romance. A modelo e o jogador de basquetebol foram vistos, este fim de semana, a ir para um jantar num famoso local frequentado por celebridades, Nobu, em Malibu, Califórnia.

Enquanto Kendall usava um curto e justo vestido Meshki, branco, que custa apenas 45 dólares (cerca de 38 euros), a estrela da NBA vestia umas jeans com uma camisola preta e um boné branco.

Como relata o Entertainment Tonight, embora não tenham entrado e saído do local juntos, Kendall acabou depois por entrar no carro de Devin, no final da noite. Ambos juntaram-se ao amigo D'Angelo Russell, à irmã mais nova de Kendall, Kylie Jenner, e a outros amigos.

Esta saída ocorre depois de ambos terem trocado comentários suspeitos nas redes sociais, que não passaram despercebidos e deram asas aos rumores de que estão muito próximos.

Kendall publicou um boomerang e colocou um emoji em forma de morango na legenda. Após a partilha, Booker comentou: "Gosto de morangos". Por sua vez, a modelo respondeu com mais emojis em forma de morango.

Recorde-se que esta não é a primeira vez que Kendall e Devin são vistos juntos em público. No entanto, apesar dos rumores do romance, uma fonte próxima a Devin disse, em maio, que não estavam a namorar. Mas será que já não são apenas amigos? Até agora ainda não houve nenhuma confirmação oficial e, por isso, não passam de especulações.

