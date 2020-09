As irmãs Kendall Jenner e Kourtney Kardashian foram convidadas do programa "Sibling rivalry with Kate Hudson e Oliver Hudson", dois dos três filhos da atriz, produtora, bailarina e cantora Goldie Hawn, autores de um popular podcast. A dada altura da conversa, a atriz, escritora e empresária e o ator quiseram tirar nabos da púcara e saber se, havendo alguém na família que fumasse canábis, quem é que seria. A irmã mais velha de Kim Kardashian não perdeu tempo a responder. "A Kendall", confidenciou.

"Sou uma fumadora [de canábis]. Ninguém sabe que o faço e é a primeira vez que estou a falar sobre isto", afirmou a modelo, empresária e socialite norte-americana de 24 anos, escusando-se, todavia, a revelar mais pormenores do seu vício. Durante a entrevista, Kate Hudson e Oliver Hudson perguntaram ainda às convidadas qual das cinco irmãs é que é a mais descontraída. "A Kylie. Não é uma pessoa de opinar e de questionar as coisas", revelou de imediato Kourtney Kardashian, modelo e socialite de 41 anos.