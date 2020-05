Assim como aconteceu com muitas outras pessoas nesta fase, também Kelly Rowland tem aproveitado este momento em que se encontra de quarentena para aprender a cozinhar. A artista continua em casa, em isolamento, por causa da pandemia da Covid-19, e está na companhia do marido, Tim Weatherspoon, e do filho que têm em comum, o pequeno Titan, de cinco anos.

Confessando que não é "uma cozinheira muito boa", a cantora revelou que já preparou alguns pratos nesta fase. "Estou a tentar", disse. "Quer dizer, não tenho mais nada para fazer na quarentena certo? Tenho de aprender a cozinhar", acrescentou em conversa com a Us Weekly.

Além de aperfeiçoar os seus dotes culinários, Kelly Rowland tem também aproveitado para passar mais tempo com o filho e fazer novas atividades com o mesmo. "Brincamos às escondidas, desenhamos...", enumerou.

Leia Também: Cantora Kelly Rowland exibe boa forma fisíca em biquíni