Os filhos de Kelly Ripa e do marido, Mark Consuelos, não fazem questão de acompanhar de perto os pais, especialmente no mundo virtual.

O casal não tem nenhum problema em partilhar com o mundo detalhes mais íntimos - como quando falaram da criatividade no que diz respeito à relação sexual através do FaceTime durante a pandemia - e não tem que se preocupar se os filhos podem ou não ver. Isto porque Michael, de 25 anos, Lola, de 21, e Joaquin, de 20, não fazem questão de seguir os pais.

"Tenho a certeza que eles nos bloquearam", confessou a apresentadora de televisão e atriz americana em conversa com o E! News. "Tenho a certeza que eles bloquearam qualquer canal com alguma menção aos nossos nomes. Assim como nos bloquearam nas redes sociais. Eles bloquearam-nos da maneira que podem", acrescentou.

Kelly, que está prestes a celebrar 27 anos de casamento com Mark, diz que entende a escolha dos filhos. Além disso, Mark explicou que há fases da vida em que os filhos preferem estar longe dos holofotes.

"Cada criança, em diferentes períodos das suas vidas, passa por uma fase em que pede para 'não falarmos sobre elas ou que preferem não ser assunto'. Nós respeitamos isso", destacou Mark Consuelos.