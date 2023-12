Kelly Osbourne surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com uma fotografia da família reunida para celebrar os 75 anos do pai, Ozzy.

O músico completou mais um ano de vida no domingo, dia 3 de dezembro, e viu a família juntar-se para comemorar a data especial.

Na imagem podemos ver Kelly, de 39 anos, com o pai, a mãe, Sharon, de 71, o companheiro, Sid Wilson, de 46, o filho de ambos, Sidney, de um, o irmão, Jack, de 38, e a sua esposa, Aree, com as quatro filhas de Jack.

Na legenda da fotografia, Kelly Osbourne contou que "se divertiram muito". "Somos sempre as melhores versões de nós mesmos quando estamos juntos. Amo tanto a minha família", acrescentou, declarando também o seu amor pelo pai. Veja a publicação na íntegra:

