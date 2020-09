Kelly Clarkson surpreendeu os fãs ao aparecer no teaser do próximo episódio de 'The Kelly Clarkson Show' com uma pala no olho.

Nas imagens, a cantora explicou que o acessório foi recomendado pelo seu médico, uma vez que se encontra com um problema no olho, que não referiu qual.

No entanto, acrescentou ainda que está impedida de usar maquilhagem e que necessita de resguardar o olho ao máximo. "Se tirar isto vai parecer estranho, por isso, de nada", brincou.

