Kelly Clarkson revelou que a filha, River, de oito anos, está a ser "intimidada" na escola devido à dislexia.

De acordo com o Page Six, enquanto conversava com Henry Winkler no 'The Kelly Clarkson Show', esta terça-feira, a artista explicou que a menina está a ser criticada "na escola por não ser capaz de ler como todas as outras crianças".

Uma situação que levou a escola a agir, tendo mostrado todas as estrelas de sucesso de Hollywood que também lidam com essa perturbação, como por exemplo Anthony Mackie, Zachary Levi e até o próprio Henry Winkler.

"Eles mostraram as suas fotos e tudo o que vocês fizeram, o sucesso... E isso realmente a fortaleceu", partilhou Kelly Clarkson. "É incrível dizer à minha filha que você escreveu 40 livros e sofre de dislexia", acrescentou.

Entretanto, Henry Winkler - que não recebeu o diagnóstico da dislexia antes dos 30 anos - olhou para a câmara e enviou uma mensagem: "Como tu aprendes não tem nada a ver como quão brilhante és". Um gesto que deixou Kelly Clarkson em lágrimas.

De recordar que além de River, a artista é ainda mãe de Remington, de sete anos, fruto do casamento terminado com Brandon Blackstock, de quem se divorciou em 2020.

