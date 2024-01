Kelly Clarkson contou que há uma regra em sua casa que pretendem manter por vários anos. A artista diz que irá proibir os filhos de usarem as redes sociais até completarem 18 anos.

"Isto pode ser muito difícil para as crianças em geral, mas especialmente para as crianças cujos pais estão sob o olhar público", explicou a artista, de 41 anos, em conversa com a People.

"Por isso, informei-os que eles não têm permissão, debaixo do meu teto, para usarem [as redes sociais]", partilhou.

De recordar que Kelly Clarkson é mãe de River Rose, de 9 anos, e de Remington Alexander, de sete, fruto do casamento terminado com Brandon Blackstock.

