Durante a gala do 'Big Brother - Desafio Final', este domingo, Cristina Ferreira conversou com Kelly Baron e referiu-se à morte do avô da figura pública.

“Deixa-me falar um bocadinho contigo porque o Pedro não sabe, mas nós sabemos que esta tua semana foi difícil com a perda do teu avô", começou por dizer Cristina Ferreira, com Kelly já muito emocionada.

"E eu não sei se o Pedro não desconfiou pela tua cara. Não sentiste isso?", acrescentou Cristina, com Kelly lava em lágrimas.

"Desculpa ter-te feito a pergunta, mas é só porque…”, continuou a apresentadora.

"Acho que ele já vem sentindo, pelo que percebi. E como foi há quatro, cinco dias, quando ele falou da avozinha dele eu fiquei muito emocionada", desabafou a mulher de Pedro Guedes.

Logo de seguida, Cristina Ferreira deslocou-se para junto de Kelly e deu-lhe um abraço. "Gosto muito de ti", afirmou a apresentadora. "Eu também", respondeu Cristina.

