Kelly Baron e Pedro Guedes encontram-se agora a viver numa bolha de amor. O casal deu as boas-vindas ao pequeno Miguel no passado dia 22 de junho, conforme partilhado pelos papás através de uma ternurenta publicação nas redes sociais.

Partilhando imagens do nascimento do bebé é referido na legenda: "Bem-vindo meu filho Miguel Guedes Baron. Nasceu no dia 22 de junho às 23:04h, com 3,730kg, parto natural como sonhei, foi lindo!".

"A tua vinda ao mundo só mostrou o amor mais puro e infinito, não sabemos mais viver sem você. Estamos tão felizes, curtindo cada momento nós. Obrigada a todos pelas mensagens de carinho", nota-se por fim.