Para muitos atores da novela 'Bem Me Quer', da TVI, as gravações deste projeto já terminaram, mas o mesmo não aconteceu com Kelly Bailey.

A personagem Maria Rita continua a gravar, mas está quase na reta final. Curiosidade que Kelly Bailey fez questão de destacar nas stories da sua página de Instagram.

"A caminho da penúltima semana de 'Bem Me Quer'", começou por anunciar.

"Para quem tem perguntado, apesar de algumas personagens já terem terminado, a Maria Rita ainda tem muito para gravar. Vou mesmo fechar a porta", escreveu.

