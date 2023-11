Kelly Bailey surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com a partilha de um amoroso vídeo em que aparece com o filho, Vicente Blue.

Com o menino ao colo num quarto de hotel na cidade do Porto, é assim que podemos ver mãe e filho no vídeo que está agora disponível na galeria.

De recordar que Vicente Blue é fruto da relação da atriz com Lourenço Ortigão. O menino nasceu em julho.

