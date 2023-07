Kelly Bailey começou uma nova etapa nesta fase da sua vida, depois do parto do primeiro filho. A atriz foi mãe pela primeira vez no passado dia 9 de julho, fruto da relação com Loureço Ortigão.

Numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram esta terça-feira, a atriz começou por revelar: "Hora de começar a recuperação pós-parto".

"Comecei a minha primeira semana de TDC - tratamento intensivo de lipoescultura", contou de seguida, juntando às palavras uma fotografia que marca o início deste percurso.

