Kelly Bailey confirmou que o companheiro, Lourenço Ortigão, "queria muito ser pai" e ficou "muito feliz" quando soube da gravidez.

Por sua vez, a atriz também tinha vontade de ser mãe nova e não é algo que a deixe "assustada", até porque, diz, "vai ter muita ajuda".

Ao falar sobre o dia em que descobriu que ia ser mãe, contou: "Foi uma coisa natural e aconteceu".

"Não achava que estava grávida", destacou, referindo que no dia antes de o teste dar positivo tinha bebido.

"No dia a seguir, como estava com algum atraso - já me aconteceu de outras vezes -, faço um teste e deu positivo", relatou.

"A minha reação não foi logo de extrema felicidade. Nunca fiquei triste, nunca fiquei em pânico. Tenho amigas minhas que contam que a primeira reação foi chorar e ficar em pânico. Na verdade, não tive muita reação. Tinha marcado ter uma aula de skate e faltava meia hora para a minha aula. Estava a arranjar-me e pensei, agora tenho de contar ao Lourenço", acrescentou.

"Ainda tive tempo de meter o telefone a filmar, meti o teste em cima da mesa e chamei-o à sala. Quando ele chegou, viu o teste e a reação dele é incrível. Não estava mesmo nada à espera. E eu fui fazer a minha aula de skate na mesma. Agora não estou a [ir às aulas de skate]", partilhou.

Kelly confessou, no entanto, que "demorou algum tempo a [consciencializar-se] de que estava grávida". A atriz disse também que "não tem tido enjoos", mas muita vontade de comer "batatas fritas com ketchup". Além disso, ficou "sensível ao cheiro".

