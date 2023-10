Depois de ter sido mãe pela primeira vez no dia 9 de julho, Kelly Bailey escolheu um look transparente para o Festival de San Sebastián, em Espanha.

A atriz esteve no evento ao lado do companheiro, Lourenço Ortigão, e foi o ator quem destacou algumas imagens deste momento no Instagram.

"O casal mais bonito" ou "o casal mais perfeito", são duas das muitas reações que rapidamente surgiram na caixa de comentários. Veja a publicação na íntegra:

