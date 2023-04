Os comentários de Katy Perry a uma concorrente do 'American Idol' não passaram de todo despercebidos.

Nutsa Buzaladze, de 26 anos, interpretou 'Paris (Ooh La La)', de Grace Potter e The Nocturnals, mas foi a sua roupa que mais despertou a atenção de Katy.

Na atuação, a jovem escolheu usar um vestido cheio de brilho e com botas a combinar.

"Nutsa, todas as vezes que sobes a palco, é como se nos bombardeasses com glitter", começou por dizer Katy Perry. "Ouve, uma coisa que eu gostava de ver na próxima vez não é pedaço de glitter. Sei que vai ser difícil", acrescentou, com o público a reagir com desagrado às palavras da cantora.

A reação não passou, de todo, despercebida e os restantes jurados do programa, Luke Bryan e Lionel Richie, levantaram-se. "A Katy foi vaiada", disse Bryan.

