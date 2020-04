Katy Perry esteve em direto no programa 'Live With Kelly And Ryan', através de uma videochamada, esta quarta-feira, e a gravidez foi tema de conversa.

A preparar-se para ser mãe pela primeira vez, de uma menina, fruto da relação com Orlando Bloom, a cantora, de 35 anos, contou um episódio divertido que aconteceu recentemente durante uma ecografia.

"Fui a uma consulta ontem e fiz uma ecografia e ela estava a mexer-se", começou por dizer. "Eu tenho um vídeo dela a levantar o dedo do meio. Quando vi, pensei logo: 'está é a minha miúda'", partilhou.

Recorde-se que este é o primeiro filho em comum de Katy com Orlando. O ator já é pai do pequeno Flynn, de nove anos, fruto da relação anterior com Miranda Kerr.

Leia Também: Katy Perry mostra a barriga de grávida vestida de coelho da Páscoa