Katy Perry foi convidada e não faltou à cerimónia da coroação de Carlos III e Camilla na Abadia de Westminster, no sábado, dia 6 de maio, e acabou por ir parar à Internet.

Isto porque a artista foi 'apanhada' a procurar o seu lugar e parecia estar perdida no meio dos dois mil convidados para esta ocasião única.

As imagens deste momento acabaram por ficar virais nas redes sociais. Veja o vídeo da publicação abaixo:

Katy Perry escolheu para a ocasião um look lilás e não foi o visual que a fez destacar, mas sim as peripécias. Pois além de não ter encontrado o lugar, quase que caiu e parecia uma estrela a captar todos os momentos. Veja as fotografias da galeria.

