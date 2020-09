Taylor Swift decidiu mimar a filha de Katy Perry e Orlando Bloom, a pequena Daisy Dove Bloom. Como a recém-mamã mostrou no Instagram, a colega e amiga ofereceu à bebé um cobertor cor de rosa, bordado à mão por Taylor.

"Baby Bloom", pode ler-se no cobertor que tem ainda uma flor.

A menina nasceu no passado mês de agosto e é a primeira filha de Katy em comum com Orlando. O ator é também pai de Flynn, de nove anos, do casamento terminado com Miranda Kerr.

