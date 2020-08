Katy Perry decidiu mostrar o lado real da maternidade com uma publicação surpreendente que fez nas redes sociais, neste caso, na sua conta de Instagram.

A cantora, que foi mãe da pequena Daisy há quatro dias, publicou uma fotografia nas stories na qual aparece em lingerie, esta devidamente apropriada para a sua atual condição de pós-parto.

A acompanhar a imagem escolheu uma das suas músicas, 'Not The End of the World' ('Não é o fim do mundo'), dando assim um incentivo a todas as mães que se encontram na mesma posição.

Veja a imagem de seguida:

© Instagram/Katy Perry

