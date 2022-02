As imagens foram registadas durante as gravações do 'American Idol', no Hawai.

Foram divulgadas fotos de Katy Perry durante as gravações de 'American Idol', no Hawai, que estão a dar que falar. Em causa está o facto da artista aparecer com algum volume na barriga, o que levantou alguma especulação. As imagens foram publicadas pelo Daily Mail e logo lançaram a dúvida: estará a artista grávida pela segunda vez ou apenas inchada? Recorde-se que a cantora é mãe de uma menina, Daisy Dove, que nasceu no verão de 2020 e é fruto da relação com Orlando Bloom. Será que aumentar a família é um dos planos do casal para este ano? Katy Perry e Orlando Bloom© Getty Images Leia Também: Orlando Bloom celebrou o aniversário na neve com Katy Perry Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram