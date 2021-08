Katy Perry e Orlando Bloom estão a desfrutar de uns dias de descanso em Itália, na ilha Capri, e estão a aproveitar para namorar.

O casal foi visto num clima muito apaixonado enquanto estava num iate, momentos que não passaram despercebidos às lentes dos paparazzi.

Nas imagens, captadas esta terça-feira, como relata a imprensa internacional, o ator aparece com uns calções de banho vermelhos enquanto Katy está com um fato de banho castanho. As fotos estão também a ser destacadas nas redes sociais. Veja na publicação abaixo:

Leia Também: Katy Perry muito animada em encontro com 'ex' de Orlando Bloom