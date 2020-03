Katy Perry surpreendeu tudo e todos ao aparece com um vestido justo, cheio de cor, que mostrava na perfeição a sua já grande barriga de grávida. A artista marcou presença num evento desportivo, em Melbourne, na Austrália, este sábado, dia 7 de março. Esta foi a primeira vez que surgiu em público após anunciar a gestação.

De acordo com a imprensa internacional, este é um dos muitos eventos que a cantora vai cumprir nos próximos dias na Austrália. Katy também vai marcar presença num concerto solidário cujo o objetivo é arrecadar dinheiro para as vítimas dos incêndios que devastaram o país.

Recorde-se que o bebé é o primeiro filho em comum da cantora com Orlando Bloom. A novidade foi anunciada esta semana, no videoclipe da nova música de Perry, 'Never Worn White'.

