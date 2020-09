Katie Holmes encontra-se num novo relacionamento com o chef Emilio Vitolo e a verdade é que as coisas correm de 'vento em popa'. Este domingo, dia 6, a atriz foi fotografada a beijar Vitolo, enquanto permanecia ao seu colo, no restaurante Manhattan's Peasant Restaurant.

Ainda nenhum dos membros do casal confirmaram publicamente o namoro, no entanto, tendo em conta as imagens, tal não seria preciso.

A título de curiosidade, Vitolo é chef num restaurante muito famoso entre as celebridades do qual o pai, Emilio Vitolo Sr. Whoopi Goldberg, é dono.

