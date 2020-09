No dia em que o governo português anunciou as novas medidas que devem ser tidas em conta e aplicadas em todo o país com vista à evitar a propagação da pandemia de Covid-19, Katia Aveiro usou as suas redes sociais para manifestar, uma vez mais, a sua controversa opinião no que respeita ao vírus.

A irmã de Cristiano Ronaldo partilhou um texto, que diz ser de autor desconhecido, onde o tema é abordado de forma irónica e as medidas adotadas são descredibilizadas.

"Sobre as novas medidas em Portugal. Tirem as suas conclusões. Eu tenho direito à minha", começa por referir a irmã de CR7.

Veja abaixo o texto completo:

"'A GRANDE INTELIGÊNCIA DO VÍRUS MISTERIOSO'. Covid 19 é o vírus mais misterioso que já existiu. É muito perigoso porque se espalha rapidamente, mas leva 14 dias para incubar e morre com água e sabão. É incrível como ele desaparece quando há grandes grupos de pessoas com papeletos e bandeirolas, mas se fores ao cinema, a um concerto ou a um evento desportivo, ele atacará com toda a sua fúria.

Se fores a uma loja de roupas ele gruda em ti, mas isso não acontece dentro dos supermercados - ele não te contagia quando passas por todos os corredores e te cruzas com os demais clientes, mas tens que ficar a 2 metros de distância para entrar e para pagar. Além disso, se comprares numa loja de esquina ou num café, bar ou restaurante, ele vai lá ter contigo; mas não vai ao supermercado, aí não!

O vírus vigia as tuas compras de álcool: se comprares um pacote de 6 minis ou 1 garrafa de vinho, vais ficar muito susceptível ao contágio, principalmente se passar das 20h. É incrível como ele se prolifera em pesos, aparelhos de ginástica, bolas de basquete e bolas de futebol, mas não sobrevive em carrinhos e cestos de supermercado. Este vírus é atraído por estilistas, massagistas, dentistas, mas não é atraído por caixas de banco, máquinas automáticas, parquímetros ou funcionários de supermercado e entregadores de fast food. Chega a ser tão inteligente que não incomoda as primeiras 10 pessoas reunidas num local, mas se forem 11 aí já infecta. Portanto, conta bem quantas pessoas existem antes de ires a algum local, mas fica tranquilo porque isso não se aplica aos supermercados nem aos transportes - porque o vírus é tão inteligente que se circulares de carro ou moto, ele infecta imediatamente, mas se fores de transportes públicos (sabe-se lá quantos e quem entrou), nada acontecerá contigo, porque o vírus não atua nos transportes públicos. Se fores à praia o vírus descobre e persegue-te, mas o vírus não fica nas moedas ou nas luvas de quem te cobra as compras ou os impostos, nem nos variados locais de trabalho (certamente por respeito a quem trabalha). Começou por ir à escola, mas 6 meses depois desistiu. As escolas são agora seguras porque o vírus já aprendeu tudo e, graduou-se com distinção.

Este vírus sabe o que tu queres e vê o que tu realmente precisas. Se quiseres fazer as unhas ou cortar o cabelo, nem a máscara vai te ajudar. Mas se precisares de um canalizador porque o wc entupiu, o vírus enfraquece e a máscara protege-te imenso. A sua virulência aumenta depois da meia-noite, então os negócios de restauração têm que fechar, assim como os bares e discotecas. O vírus também se espalha nas tardes de sexta-feira até segunda-feira às 7h, quando tens que ir trabalhar. Este é todo um ciclo que confunde os melhores cientistas do mundo e baralha a evidência científica. Que vírus estranho este'".

