O menino joga no Futebol Clube Barreirense e quer seguir as pisadas do tio, Cristiano Ronaldo.

Katia Aveiro continua a acompanhar bem de perto o percurso do filho no futebol, com esperança que o ainda pequeno Dinis se torne tão gigante neste desporto quanto o astro da família: Cristiano Ronaldo. O menino, agora com 13 anos, atua pelo Futebol Clube Barreirense, sendo que Katia deslocou-se a esta cidade ontem, dia 16 de março, precisamente para torcer por ele. Dinis, ainda mais motivado pelos aplausos da família, fez uma assistência e marcou um golo, dedicando depois esse feito à irmã mais nova, a pequena Valentina. O dia começou em Alcochete, onde Katia passeou com Valentina e o companheiro, Alexandre Bertolucci Jr., e as imagens e vídeos dos momentos que passaram foram publicados pela cantora nas redes sociais. Veja-os na galeria. Dinis, recorde-se, é fruto da relação já terminada de Katia Aveiro e José Pereira, tal como Rodrigo, o seu filho mais velho. A irmã de Ronaldo é ainda mãe de Valentina, que partilha com o atual companheiro, Alexandre Bertolucci Jr. Leia Também: Katia Aveiro é destaque em Inglaterra. "A maior fã de Cristiano Ronaldo" Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram