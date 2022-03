Cristiano Ronaldo brilhou em campo na noite de sábado, dia 12, ajudando o Manchester United a vencer o Tottenham. O jogador português fez um hattrick, o primeiro desde o seu regresso ao Reino Unido e assim voltou a dar provas de enorme talento e maestria.

Katia Aveiro encarou a incrível exibição do irmão como uma resposta às críticas e comentários negativos de que este tem vindo a ser alvo e reagiu nas redes sociais.

"É ele… O velhinho, o acabado, o passou da hora. É ele, bem comportadinho e muito disciplinado, acostumado a responder como só ele sabe", declara a empresária na legenda de uma imagem de Ronaldo com as cores do Manchester United.

"Hattrick. 1 - Deu??; 2 - Oi, foi pouco?; 3 - Há, então, toma lá, pode-me tirar [de campo] e acaba o jogo. Boa noite", lê-se ainda na partilha.

