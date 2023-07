Katia Aveiro recorreu às stories da sua página de Instagram para responder a uma mensagem que recebeu de uma seguidora e que a surpreendeu... pela negativa.

Na mensagem em questão lia-se o seguinte:

"Não pude deixar de reparar que a sua filha só fala praticamente brasileiro... a minha também passou assim uma fase devido aos vídeos que via no YouTube. Só queria dizer, e não lhe faltando ao respeito nem criticando-a como mãe, que isso não é nada bom, principalmente quando for altura de irem para a escola primária. Não se vai adaptar bem a escrever e a ler por causa do 'sotaque' brasileiro. Somos portugueses, aprendemos várias línguas sim, mas o principal é sabermos ler, escrever e falar bem o nosso português".

"Eu... às vezes tenho de respirar fundo. Ela é uma querida na mensagem, não é mal educada, mas às vezes eu penso assim: 'se não sabem da minha vida, se me seguem pela metade, mais vale não questionar'", começa por referir Katia.

"Moro no Brasil, a minha filha só não nasceu no Brasil, mas vive no Brasil desde que nasceu, vai para a escola no Brasil, anda na escola com pessoas brasileiras, a professora dela é brasileira, ou seja, ela fala português do Brasil do que português de Portugal", evidenciou a irmã de Cristiano Ronaldo que vive em Gramado.

Entretanto, defende: "Não é vergonha falar português do Brasil, acho que está aí um pouco de preconceito, peço desculpa, mas é o que eu acho".

"Não tenho vergonha de ter um marido brasileiro, não tenho vergonha da minha filha ser lusodescendente, metade portuguesa, metade brasileira, não a inferiorizo perante o português de Portugal. Aliás, ela fala corretamente o português, a que ela se acostumou, eu falo 'madeirense' com ela e sabe as expressões todas", disse ainda, notando que a sua grande preocupação é que a pequena Valentina aprenda a falar inglês.

Vale notar que a menina é fruto do atual relacionamento de Katia com Alexandre Bertolucci Jr.. Esta é ainda mãe de Rodrigo e Dinis, que nasceram do anterior casamento com José Dinis Pereira.

