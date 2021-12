Katia Aveiro lembrou junto dos seguidores uma atuação com a sua banda da altura numa festa quando tinha 16 anos.

Um momento que juntou a família Aveiro, incluindo o seu pai, que "era o fã número 1"

"E este tesouro que tenho com a minha amiga Marisa Freitas, tínhamos nós 16 anos. Eu sou a de calças laranja. A minha mãe (pouco visível no vídeo) e os meus irmãos estão lá no canto direito do palco. E o meu pai, como sempre, estava em baixo, no meio do público. Era o meu fã número 1. Lembro-me como se fosse hoje. (Freguesia de São José) festas de verão", começou por escrever na legenda do vídeo.

"Da nossa banda musical já se foram quatro dos que lá estavam… Ficaram as memórias. E isso é eterno", destacou de seguida, terminando a partilha a mencionar o nome dos que já partiram. "Os que se já se foram, o nosso querido Armando, pai do Ruben Aguiar, Gabriel, Dinarte, o ceguinho, eterna saudade", rematou.

