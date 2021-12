Este fim de semana ficou para Katia Aveiro marcado por uma data especial. Completaram-se quatro anos desde que conheceu o companheiro, Alexandre, e o dia foi destacado nas redes sociais.

"Ele entrou na minha vida faz hoje quatro anos e com ele veio a mudança, veio a coragem, vieram planos, veio um amor que encheu a minha alma e com isso veio a luz da nossa vida. Que venham muitos mais anos e que venham mais planos, pois o nosso livro tem tantas páginas para escrever", escreveu.

As palavras da irmã de Cristiano Ronaldo aparecem na legenda de uma foto do casal com a filha, Valentina.

Katia Aveiro e o namorado conheceram-se em 2017 e no ano seguinte a figura pública mudou-se de 'armas e bagagens' para o Brasil. Em agosto de 2019 deram as boas-vindas à pequena Valentina.

