Com a mãe ainda internada no hospital após ter sofrido um AVC na semana passada, Katia Aveiro encontra-se atualmente na sua terra natal. Por isso, a empresária não ficou indiferente a um sismo de 5.3 na escala de Richter que foi sentido perto das 21h, deste sábado, no arquipélago da Madeira.

Aliás, Katia reagiu ao terramoto nas stories da sua página do Instagram, onde aproveitou para mostrar a boa disposição da filha mais nova, a pequena Valentina, que vai completar um ano em agosto.

"Um terramoto aqui na ilha e ela está como? Nem aí! Viva a inocência das crianças! Boa noite gente, com Deus no controlo de tudo", escreveu numa fotografia que partilhou na rede social.

