Katia Aveiro deixou-se contagiar pela nostalgia e recuou no tempo até aos primeiros anos de vida dos filhos mais velhos, Rodrigo e Dinis, frutos da relação passada com José Pereira.

"Hoje senti saudades deles assim!! Sei que eles crescem, sei também que eles um dia ganham asas para voar, mas para uma mãe os filhos nunca serão grandes demais. Que não caibam no nosso colo... Estranho, não é?Tenho 3 filhos todos em idades distintas: um já adulto, outro ainda criança e uma bebé. Qual deles eu amo mais? Qual deles eu me preocupo mais??Meu Deus, difícil responder e difícil explicar. Pois eles são a minha extensão!!! Minha vida são eles!!! Amo-os com todas as minhas forças e pronto. Bom fim semana... Quem mais aí tem o coração a bater fora do corpo?", escreveu na legenda das memórias.

Importa lembrar que Katia Aveiro é mãe de Rodrigo, de 19 anos, Dinis, de dez, e Valentina, de oito meses. A menina é fruto da sua atual relação com o homem por quem se apaixonou ao mudar-se para o Gramado, no Brasil, há dois anos.

Leia Também: Fechou o restaurante de Katia Aveiro no Brasil