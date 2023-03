Hoje, Cristianinho, o filho mais velho de Cristiano Ronaldo (que nasceu através de uma barriga de aluguer) tem 12 anos e segue os passos do pai no mundo do futebol.

Na qualidade de 'tia babada', Katia Aveiro não resistiu em partilhar na sua página de Instagram um 'tesourinho' do sobrinho, no qual este aparece ainda em criança.

"Olha esta fotografia de outra vida. O tempo voou", escreveu Katia.

Vale notar que CR7 é ainda pai dos gémeos Mateo e Eva, de cinco anos, também nascidos através de uma barriga de aluguer, de Alana Martina, de cinco anos, e da bebé Bella Esmeralda, nascida no ano passado, fruto do relacionamento com Georgina Rodríguez.



© Instagram - Katia Aveiro

