Katia Aveiro vive uma fase bastante feliz a nível pessoal. No ano passado, a irmã de Cristiano Ronaldo foi mãe pela terceira vez, fruto do relacionamento com Alexandre Bertolucci Jr, um empresário brasileiro.

Se no início do relacionamento Katia era bastante discreta, agora já não tem medo de mostrar ao mundo a sua paixão.

Na sua conta de Instagram fez questão de partilhar uma fotografia em família, referindo na descrição: "Eu e os bonitos do rodeio".

Acha que a pequena Valentina é mais parecida com o pai ou com a mãe?

Leia Também: Katia Aveiro deixa aviso divertido a Cristina Ferreira e Rita Pereira