Katia Aveiro é uma tia muito 'babada' e, prova disso, foi a publicação que esta fez nas histórias da sua conta de Instagram. Trata-se de uma imagem referente a uma videochamada que a figura pública fez com as sobrinhas, as pequenas Alana Martina e Eva.

"Princesas da tia. Quase, quase a matar saudades", escreveu Katia na imagem, conforme poderá ver de seguida.

Imagem partilhada por Katia Aveiro© Instagram - Katia Aveiro

Anteriormente, a irmã de Cristiano Ronaldo já tinha revelado que este ano o Natal seria passado em família na cidade de Manchester, para onde o jogador de futebol foi viver após ter trocado de clube.

Leia Também: Onde é que a família de Cristiano Ronaldo vai passar o Natal?