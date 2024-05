Katia Aveiro tem estado a fazer várias partilhas nas stories da sua página de Instagram sobre iniciativas para ajudar as vítimas das inundações no Rio Grande do Sul, no Brasil.

Entre as várias publicações que fez na rede social, a irmã de Cristiano Ronaldo mostrou uma fotografia de uma mensagem que recebeu do filho do meio, Dinis, que está solidário com as vítimas.

"Mãe, não achas que eu também posso ajudar na doação para o Rio Grande Sul? Tenho muitas roupas e ténis que não uso", escreveu o menino.

"Mensagem que recebi agora do meu filho do meio. São nestas horas que vejo que estou a fazer uma boa obra. Obrigada Deus", reagiu a mãe Katia.



