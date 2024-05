As notícias das inundações no estado brasileiro do Rio Grande do Sul continuam a chegar com aumento do número das vítimas, e a cantora Ágata não tem ficado indiferente.

A artista fez uma nova publicação na sua página de Instagram onde se manifesta sobre a tragédia no Brasil.

"O meu coração chora por tudo o que está a acontecer no Rio Grande do Sul... Que Deus proteja a humanidade e os animais", disse.