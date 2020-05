Com a pandemia do novo coronavírus todos os cuidados são poucos e, por isso, o uso de máscara em locais públicos passou a ser recomendado não só em Portugal, como também em diversos lugares do mundo. A viver no Brasil, Katia Aveiro decidiu seguir esta medida de proteção aplicando-a não só a si, como também à filha bebé, a pequena Valentina.

Nas stories da sua conta de Instagram, a irmã de Cristiano Ronaldo publicou uma fotografia na qual a menina surge com uma "mini-máscara", tal como a própria o descreve.

"Alguém já está preparada para bater perna, mas só nos lugares permitidos onde não tem muita gente", disse na fotografia.

Veja o retrato na galeria.

