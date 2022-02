Depois de ter assinalado o aniversário do filho Dinis com um vídeo que reuniu algumas imagens do menino e um carinho texto, Katia Aveiro voltou a recorrer ao Instagram para mostrar o festejo da data especial.

O menino completou 12 anos esta quinta-feira, 17 de fevereiro, e a celebração terá decorrido num restaurante, como a mãe deu a entender nas imagens que publicou nas stories da rede social.

Veja no vídeo da galeria.

