A viver no Brasil, Katia Aveiro tem-se focado em todos os pormenores da sua casa de sonho e são muitos os detalhes que faz questão de partilhar com os seguidores no Instagram.

Ainda este sábado, a irmã de Cristiano Ronaldo decidiu revelar como é que o quarto do filho Dinis vai ficar. "Eu suspeito que alguém vai delirar quando o seu quarto estiver prontinho na casa nova... Em contagem decrescente para o meu menino desfrutar do seu cantinho", escreveu na legenda das imagens que partilhou na rede social.

Uma divisão totalmente inspirada no futebol, uma das paixões do pequeno Dinis. Veja tudo na publicação abaixo:

