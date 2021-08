A cantora brasileira Walkyria Santos, ex-vocalista da banda Magníficos, acaba de perder o filho, Lucas Santos, de 16 anos. O adolescente foi encontrado já sem vida em casa.

De coração partido, a artista quebrou o silêncio e falou sobre a perda. "Uma dor que só quem sente vai entender", afirmou, explicando depois o que aconteceu.

"Ele publicou um vídeo no TikTok, uma brincadeira de adolescente com os amigos, e achou que as pessoas iriam achar engraçado, mas as pessoas não acharam, como sempre, as pessoas destilam ódio na internet. Como sempre, as pessoas deixam comentários maldosos. O meu filho acabou por colocar um ponto final na sua vida. Eu estou desolada, estou acabada, estou sem chão", disse, muito emocionada.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Walkyria Santos (@walkyriasantosoficial)

Uma notícia que Katia Aveiro fez questão de destacar nas stories da sua página de Instagram, tendo-se mostrado indignada com as duras críticas que são feitas na Internet.

"[...] Pessoas más, críticas, preconceito, ataques gratuitos, ofensas. A Internet está um poço de podridão, de maldade. Tanta raiva, tanta crítica ofensiva. Estamos a viver tempos difíceis. Será que não existe fim a esta vaga de maldade? De teclados de pessoas imperfeitas que se acham no direito de magoar, ofender... Famílias que sofrem ataques. Famílias que sofrem na pele a violência da Internet... Ofender só porque sim. E lá se foi uma vida", disse a irmã de Cristiano Ronaldo.

"Uma mãe perdeu o seu filho por isto... Se sofre uma mãe, sofrem todas. Será que isto não vai acabar? Isto ultrapassou o limite de tudo. [...] A Internet virou ringue de boxe onde existe ódio, maldade e hipocrisia... A troco de nada", realçou.

Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades:

SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020

Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535

