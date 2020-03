Celebra-se esta quinta-feira, dia 19, o Dia do Pai e Katia Aveiro não deixo a data passar em branco nas redes sociais. Como tal, prestou um tributo aos homens da sua vida - os irmãos Hugo Aveiro e Cristiano Ronaldo, o pai, José Diniz Aveiro, e o companheiro, Alexandre.

"Hoje é dia do pai em Portugal, aos pais da minha vida, feliz dia dos pais... Amo vocês", escreveu ainda na legenda da publicação.

Vale referir que Katia é mãe de Rodrigo, de 18 anos, e Dinis, de nove, do casamento passado com José Pereira. Em agosto do ano passado deu as boas-vindas a Valentina, fruto da atual relação.

